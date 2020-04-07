美海軍醫療艦支援紐約 船員卻感染武漢肺炎

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）美國海軍證實，支援紐約的醫療艦安慰號一名船員感染武漢肺炎。這名船員目前在艦上隔離，但安慰號即將收治紐約與新澤西州武漢肺炎患者，船員確診染疫消息來得不是時候。

美國海軍6日聲明，感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的船員發病前未接觸其他病患。這次事件不影響安慰號（USNS Comfort）執行任務，也不會影響安慰號收治病患的能力。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，安慰號3月28日從維吉尼亞州諾福克（Norfolk）母港出發赴紐約市時，這名船員很可能處於潛伏期，尚未出現症狀。

美國海軍官員表示，曾接觸這名船員的艦上人員新型冠狀病毒檢測都呈陰性反應，但謹慎起見，他們都將接受隔離數天。

安慰號擁有1000張病床、1200名醫護人員，3月30日起停靠曼哈頓，協助減輕岸上醫院負擔。美國海軍因顧慮消毒工程浩大，起初不願讓安慰號收治2019冠狀病毒疾病患者，但一週來轉診到艦上的一般病患稀少，紐約醫界部分人士質疑安慰號未發揮功用。

美國總統川普6日答應紐約州長古莫（Andrew Cuomo）請求，批准安慰號治療2019冠狀病毒疾病患者。疫情嚴重的紐約與新澤西州可將創傷、急診與重症病患送到艦上，就算病患確診感染武漢肺炎也照收不誤。

除安慰號外，由聯邦機關與美軍運作的曼哈頓賈維茨會展中心（Javits Center）2500床位臨時醫院，也改變原先只收一般病患的設計目的，上週起開始收治2019冠狀病毒疾病患者。

海軍官員向美國有線電視新聞網（CNN）表示，由於2019冠狀病毒疾病患者將登船，安慰號可容納人數將減半，最多只能收500名病患左右。

為降低染疫風險，登上安慰號的COVID-19患者將與一般病患分開治療，船員與登船的醫護人員隔開，接觸2019冠狀病毒疾病患者的安慰號部分醫護人員將改住岸上飯店，以減少艦內起居空間人員數量，盡量拉開船員社交距離。（編輯：郭中翰）1090407