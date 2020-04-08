武漢肺炎用藥建議惹議 美疾管中心網站移除

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前在官網發布有關使用羥氯奎寧等總統川普力推的藥物來治療武漢肺炎病人的用藥建議，相關內容引發爭議後，疾管中心已將其從網站移除。

路透社報導，美國總統川普要求聯邦衛生官員讓羥氯奎寧（hydroxychloroquine）、氯奎寧（chloroquine）等藥物更普遍用於治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）患者，即便這些抗瘧藥物尚未經過COVID-19相關測試。

美國疾管中心日前在網站上發布一則給臨床醫師有關COVID-19治療方式選項的資訊，上面寫著：「儘管羥氯奎寧用於治療COVID-19的最佳劑量與用藥期間尚不清楚」，據傳部分美國臨床醫師已透過多種不同方式使用這項藥物來治療COVID-19病人。

許多醫藥專家對疾管中心的用詞感到訝異。喬治華盛頓大學（George Washington University）梅肯研究院公共衛生學院（Milken Institute School of Public Health）院長高德曼（Lynn Goldman）質疑為何疾管中心要發布醫生的「軼事」（anecdotes），「這並不合理，也很不尋常」。

醫生及其他健康專家進一步批評這項用藥建議，稱這是表示在尚未確定藥物有效或有害時，醫師就可以開立處方。

美國疾管中心已將爭議內容移除，並修改為：「美國食品暨藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration）未認可使用何種藥物或其他治療方式來預防或治療COVID-19。」

更新的內容也新增，有關用於治療新型冠狀病毒疾病患者，「羥氯奎寧、氯奎寧仍在臨床試驗調查中」。

對於移除原本的用藥建議，疾管中心未能立即做出回應。不過，疾管中心先前曾向路透社表示，他們是在冠狀病毒工作小組的要求下，撰寫這項給醫生的用藥建議。（譯者：侯姿瑩/核稿：張曉雯）1090408