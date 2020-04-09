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日本武漢肺炎增503確診單日新高 累計5673例

最新更新：2020/04/09 00:43

（中央社記者楊明珠東京8日專電）武漢肺炎疫情全球加速蔓延，日本今天新增503例確診感染，首度單日突破500例。其中東京添144例，創單日新高。境內累計確診感染4961例，加上鑽石公主號712例，總共5673例。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續延燒，日本今天新增503起確診，其中東京144起，創單日新高。在日本境內確診感染，包括機場檢疫查出確診以及包機返國確診，合計4961例。若加上鑽石公主號郵輪確診712例，總計5673例。

其中，死者共116人，包括日本境內確診105人、鑽石公主號11人。

以都道府縣的確診人數來看，東京都1338人、大阪府524人、神奈川縣356人、千葉縣324人、愛知縣280人、埼玉縣250人、兵庫縣248人、福岡縣224人、北海道208人、京都府155人。

此外，從中國搭包機返國者14人、厚勞省職員、檢疫官、機場檢疫確診者共84人。

日本厚生勞動省表示，目前重症患者共107人，包括日本境內感染99人、鑽石公主號8人。病情改善已出院共1270人，包括境內確診者等632人、鑽石公主號638人。（編輯：劉學源）1090409

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