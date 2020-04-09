英國武漢肺炎再添938人病故 創單日死亡新高

（中央社記者戴雅真倫敦8日專電）英國武漢肺炎疫情過去24小時內死亡人數逼近千人，新增938人病故。好消息是英國首相強生（Boris Johnson）在加護病房的病況穩定，已經可以在床上坐起身。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）傍晚召開疫情例行記者會時表示，英國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情新增938名死者，累計7097人喪生；確診人數增加5492人，累計6萬733人。

有關各界關注的強生病況，蘇納克表示，在加護病房待了2晚的強生情況有進步，可以在床上坐起身，且和醫療團隊「正面互動」，正在接受倫敦蓋伊和聖湯瑪斯醫院（Guy's & St Thomas' Hospital）醫護團隊非常好的照護。

英國在3月23日宣布的3週禁足令即將邁入尾聲，政府當初表示要每3週進行檢討，蘇納克表示，政府將於明天召開緊急應變小組會議（Cobra）進行相關討論。

不過他也表示，決定是否繼續施行禁足令的關鍵證據下週才會出爐。他表示：「我認為與其猜測未來，我們應該更專注於當前的情況。」

英國廣播公司（BBC）報導，雖然英國今天出現疫情爆發以來最高死亡人數，但副科學官麥克林（Dame Angela McLean）表示，增加速度「並非失控」。

不過，英國國家醫療保健服務（NHS）醫療總監波維斯（Stephen Powis）警告，現在不可以掉以輕心。

他表示：「我們開始看到（禁足令的）成效，但我認為關鍵的是，我們必須繼續遵守指令，我們必須繼續遵守保持社交距離的規定。因為如果我們不這麼做，病毒將會再次開始傳播。」（編輯：楊昭彥）1090409