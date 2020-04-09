印媒讚揚台灣捐口罩等貢獻 批評中國與世衛組織

（中央社記者康世人新德里9日專電）印度電視媒體昨天播出專題，讚揚台灣捐贈1000萬片口罩給各國，致力與國際合作對抗武漢肺炎，批評中國隱匿疫情，並質疑世界衛生組織是否有傾聽世界的聲音。

印度Zee News電視台旗下「世界新聞一手掌握」（The World is One News，WION）國際新聞頻道主播夏瑪（Palki Sharma），8日製作約4分鐘「武漢肺炎：台灣正在提升的國際形象惹中國生氣」專題，讚揚台灣致力與國際合作抗疫，批評中國與世界衛生組織（WHO）。

夏瑪在節目一開始指出，台灣只有2300萬人，卻準備捐贈1000萬片口罩給世界各國，讓國際甚至是世衛組織，無法忽視台灣的貢獻；而中國，對世界卻沒有提供任何實質幫助。

節目並播放總統蔡英文表達將對世界提供完全援助，分享經驗與醫療物資的談話，強調台灣人口雖僅2300萬人，卻能成功控制疫情，還將捐贈1000萬片口罩給美國、西班牙、義大利和法國等。

報導指出，當台灣對外捐贈醫療物資時，中國也宣稱向國際社會捐贈醫療物資，但中國的物資卻不像台灣所捐贈的物資全符合標準。

節目認為，台灣和中國就好像是聖經中大衛（David）對抗巨人歌利亞（Goliath）的故事。在對抗武漢肺炎疫情方面，台灣也遠優於中國。

報導強調，當中國1月還在隱瞞疫情時，台灣快速反應，對從武漢來的班機展開篩檢。

節目說，當中國正為疫情掙扎及接受多國及國際組織援助時，台灣卻被排除在國際組織之外，甚至無法直接登入WHO資料庫取得最新疫情資訊；但台灣仍迅速整合各個工廠生產口罩，到目前，台灣一天可生產1300萬片口罩。

這個節目指出，台灣在全球中最接近中國，卻只有379個確診病例及5人死亡（8日的統計），成功控制疫情。當中國以假消息隱瞞疫情時，台灣把資訊分享給世界；當中國在指責他國時，台灣的醫生正與世界的各醫院合作，更與美國及歐洲合作發展疫苗。

節目說，中國想讓全世界相信非民主體制可最好地對抗疫情，但台灣卻以負責任和透明，向全世界每個民主國家展示最佳抗疫典範。

節目最後質問：「世界衛生組織，你有在傾聽（世界的聲音）嗎？」

Zee News媒體集團是執政的印度人民黨（BJP）國會上院議員錢德拉（Subhash Chandra）所經營，是印度最大媒體集團之一，影響力頗大。（編輯：陳永昌）1090409