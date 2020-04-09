譚德塞指台灣人身攻擊 旅英台生公開信要求道歉[影]

影片來源：Vivi Lin

（中央社記者戴雅真倫敦9日專電）WHO秘書長譚德塞指台灣對他人身攻擊，留學英國的台灣學生林薇在社群媒體上傳中英雙語公開信，要求譚德塞為他的不實指控致歉。影片邏輯清楚、指證歷歷，引發網友一片叫好。

譚德塞8日在世界衛生組織（WHO）日內瓦總部的例行記者會上，公開指責台灣及台灣外交部對他人身攻擊。林薇在臉書表示，她看了「氣到睡不著」，於是花了整個晚上做影片。

來自羅東的林薇目前就讀於英國愛丁堡大學（The University of Edinburgh）主修傳染病學（Infectious diseases medicine），她也是非政府組織全球台灣醫衛總會（Global Taiwan Medical Alliance，GTMA）青年委員會主委。

林薇在臉書（Facebook）與YouTube片中表示：「作為現今世界上最具影響力的醫衛組織領導人，於世衛記者會上提出針對台灣的不實指控，我深感錯愕及失望。」

她說：「身為一名在台灣及英國的多個醫衛非政府組織服務的學生，我可以肯定地說，台灣官方從未針對您及非洲人民，做出任何基於種族、文化或膚色的負面評論。」

她指出：「我知道現在網路上有許多要求您辭去世衛幹事長（秘書長）職務的連署，但這些要求，都並非基於您的種族、膚色，或是針對非洲人民的歧視。」

林薇指出：「台灣一直以來都非常努力地在為國際社會的醫衛做出貢獻，我們也始終希望能在這場全球傳染病戰役中，與世界站在一起。即便我們被世衛排除在外，台灣從未放棄貢獻一己之力。」

她表示，台灣在這次COVID-19防疫上的傑出成果，世界有目共睹。「而現在，當我們有額外的資源時，也不吝於分享給我們在美洲、歐洲及非洲的友邦與其他正在受到疫情影響的國家。」

她提到台灣對非洲國家的幫助：「根據我們曾在非洲駐點過的醫衛工作者指出，台灣正在協助史瓦帝尼建立臨時醫院，也同時在安排許多醫療用品援助」。

她表示：「根據上述所有資訊，您怎能用簡單幾句謬誤的指控，不負責任地污衊世界對台灣的印象呢？」

林薇表示，在過去兩天，世衛舉辦了以「疫情假資訊」為題的線上研討會，提供個人、醫衛人士及官員一歇面對疫情假資訊的建議。諷刺的是，研討會才結束，「世衛幹事長竟帶頭，用不實的資訊指控台灣」。

林薇最後要求譚德塞公開道歉。她表示：「請不要忘記您作為一個公衛專家的信念，以及您接任幹事長（秘書長）時所立下的誓言—『全球人民的健康當為第一位，而非政治』」。

她說：「全球現在正在面臨這個世代最嚴峻的健康危機，而台灣不僅在乎所有人的健康，更願意幫忙、正在幫忙。我們從未因為基於您的種族、文化或膚色而提出質疑。現在，我與我熱愛的國家和台灣人民，要求您針對4月8日的不實指控，提出道歉。」

影片上傳至臉書與YouTube後，引發網友迴響，目前在YouTube有超過1萬7000人觀看。網友表示，感謝她為台灣發聲，也感動於她的勇氣，希望各界能夠廣傳這則影片，讓全世界更多人看到。（編輯：高照芬）1090409