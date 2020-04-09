武漢肺炎肆虐期間禁止解僱 土耳其可望立法

（中央社記者何宏儒安卡拉9日專電）土耳其政府計劃立法禁止企業解僱員工，為期3個月，藉以保護缺乏就業安全保障的民眾，並且降低武漢肺炎疫情對經濟造成的傷害。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在土耳其的疫情日益嚴峻。「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，執政的正義發展黨（AKP）研擬一項綜合法案，盼緩解大規模防疫措施對經濟和民生造成的衝擊。據草案內容，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）將獲授權，得延長禁止解僱期至6個月。

草案經與勞團和工商團體代表交換意見後就會送入國會展開立法。

土耳其NTV電視台引述法案草案報導，政府將禁止企業解僱勞工3個月，並且對3月15日以後失業但又不符合失業救濟條件者提供39.24里拉（約5.8美元）的日薪。

政府已宣布，受到疫情衝擊產業的勞工60%月薪由政府補貼，國營銀行則對企業提供貸款，以期在疫情蔓延之際維持受僱勞工數穩定。

土耳其去年失業率為13.7%，較發生里拉危機的2018年高出2.7個百分點。經濟學家預測，武漢肺炎疫情可能導致失業率進一步攀升。（編輯：林憬屏）1090409