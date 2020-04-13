武漢肺炎韓國確診新增25例 國會選舉影響受矚

韓聯社報導，韓國單日新增武漢肺炎確診數已連續5天維持在40例以下。圖為韓國醫護人員戴口罩防疫。（韓聯社提供）

（中央社首爾13日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部今天通報，截至凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病新增25例，累計1萬537例；當局表示，近期復活節活動及國會選舉帶來人潮，對疫情影響仍待關注。

韓聯社報導，韓國單日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診數已連續5天維持在40例以下，今天新增25例中，有12例在首都圈，包括首爾8例、京畿道3例、仁川一例，多為剛返國的居家隔離者。

入境檢疫過程中確診者則有6例。其他地區包括大邱3例、慶尚北道4例。

據當局統計，新增案例中有16例為境外移入，僅9例為社區感染，與先前境內感染狀況相比已有顯著改善。不過，中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立今天指出，受上週末復活節活動及本週國會選舉影響，仍須持續觀察未來一週疫情動向。

韓國新天地教會大邱分會在2月中爆發大型群聚感染後，單日新增確診數一度達到800例，以教會鄰近地區大邱、慶尚北道疫情最為嚴重，至今累計確診數分別為6819例及1337例。

近期的群聚感染案例則多集中在首都圈，京畿道目前累計631例，首爾610例。全國死亡案例則累計達217例，死亡率2.06%，其中80歲以上患者死亡率21.64%最高。

不過，韓國境內確診者治癒率也達到7成，至今已有7447例痊癒解除隔離，隔離治療中人數降至2873例。韓國至今已篩檢近52萬人，其中49萬4815人為陰性，仍有1萬3391人正在等待結果出爐。（譯者：廖禹揚/核稿：劉淑琴）1090413