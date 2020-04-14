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新聞專題
武漢肺炎疫情12/100

土耳其武漢肺炎破6萬確診 艾爾段：週末續宵禁

最新更新：2020/04/14 07:45

（中央社記者何宏儒安卡拉13日專電）土耳其今天通報4093起武漢肺炎確診病例、98死，使得累計病例數達6萬1049例、累計死亡達1296例。總統艾爾段宣布，31個省繼續實施週末宵禁措施。

衛生部今晚在網站上公布疫情通報顯示，過去24小時採檢3萬4456起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疑似病例，為連續第4天檢測逾3萬例，其中有4093例呈現陽性反應，使得確診病例達6萬1049例。

境內武漢肺炎死亡病例已連續5天達將近100例。

衛生部指出，目前共檢測41萬556例，過去24小時康復病例數達511例，累計已有3957例康復。另外，「加護病房占床數」和「靠呼吸器維生病患數」分別為1786例、1063例。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今晚在內閣會議後發表全國演說，宣布31個省於18、19日繼續實施週末宵禁。

土耳其10日深夜10時宣布31個省將於當天子夜開始宵禁48小時，影響78%的人口，約6400萬人，並爆發恐慌性的基本物資搶購潮，導致民眾怨聲載道。宣布措施的內政部長索魯（Suleyman Soylu）12日深夜宣布為這項唐突的措施承擔全責而辭職，但是艾爾段不接受辭呈。

土耳其武漢肺炎確診病例數攀升，已經成為伊朗之外，疫情最嚴峻的中東國家。由於時序進入春季，各地氣候宜人，若未予限制，尤其於週末時，民眾可能會一窩蜂出遊而提高防疫風險。（編輯：韋樞）1090414

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