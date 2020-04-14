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武漢肺炎疫情14/100

武漢肺炎／厄瓜多淪疫情震央 為拉丁美洲抗疫敲響警鐘

最新更新：2020/04/14 11:47
厄瓜多瓜亞基爾的太平間和醫院空間不足，殯葬系統癱瘓，導致因武漢肺炎死亡的數百具遺體在家腐爛，為拉丁美洲抗疫敲響警鐘。圖為首都基多民眾穿防護服搭公車。（安納杜魯新聞社提供）
厄瓜多瓜亞基爾的太平間和醫院空間不足，殯葬系統癱瘓，導致因武漢肺炎死亡的數百具遺體在家腐爛，為拉丁美洲抗疫敲響警鐘。圖為首都基多民眾穿防護服搭公車。（安納杜魯新聞社提供）

（中央社瓜亞基爾13日綜合外電報導）武漢肺炎肆虐，南美洲國家厄瓜多疫情擴大，死亡人數激增，經濟首都瓜亞基爾太平間和醫院空間不足，殯葬系統癱瘓，數以百計遺體在家腐爛多日，為拉丁美洲抗疫敲響警鐘。

法新社報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）蔓延，太平洋港市瓜亞基爾（Guayaquil）如今已淪為南美洲的疫情震央。

瓜亞基爾醫院四周瀰漫著死亡的氣味，墓地外的車輛大排長龍，車上載滿紙板棺材。

多日來，數以百計遺體擺放家中或橫躺街邊，以黑色塑膠袋包覆。

厄瓜多政府為了防疫，每日實施15小時宵禁，導致死亡鑑定和殯儀館處理速度遲緩。為解決困境，政府結合軍警組成特殊任務小組，協助處理遺體。

一名政府官員說，他們過去幾週已從瓜亞基爾民宅移走771具遺體，另從醫院太平間移走631具，目前等待下葬的就有1400多具遺體。厄瓜多當局預測，未來幾個月還會有多達3500人死於這場大流行病。

雖然厄瓜多政府下令保持社交距離，但仍有不少民眾因為無法自給自足只好外出。圖為首都基多的街道。（安納杜魯新聞社提供）
雖然厄瓜多政府下令保持社交距離，但仍有不少民眾因為無法自給自足只好外出。圖為首都基多的街道。（安納杜魯新聞社提供）

●脆弱的港市

疫情爆發時，作為經濟重鎮和重要樞紐的瓜亞基爾首當其衝。在學校放假的2月和3月，往返歐美的旅客特別多，厄瓜多2月出現首例確診，患者是一名從西班牙返國的老婦。

●政府玩忽職守

艾基諾克斯科技大學（Equinox University of Technology）流行病學家希曼卡斯（Daniel Simancas）說，厄瓜多對疫情「反應慢半拍」。

希曼卡斯說：「這導致我們眼前的毀滅性結果，在處理遺體和預測醫療物資需求上，當局已為缺乏策略道歉。」

厄瓜多採購檢測套件組的時間有所延遲，流行病學監控計畫也很薄弱。

●貧富不均

去年12月公布的官方數據顯示，儘管圭亞斯省（Guayas）是全國最具生產力的省分，瓜亞基爾仍有超過11%人口生活在貧窮線下，失業和就業不足影響了20%的工作年齡人口。

經濟學家柏內歐（Alberto Acosta Burneo）說：「人們想外出工作，這是缺乏社會安全網的非正式就業所導致。」

●民眾無紀律

圭亞斯省當局說，有超過3000人違反宵禁政策。儘管有軍人部署在街頭，小販沒戴口罩便在街上做生意的情況隨處可見，商店外的民眾也無視保持社交距離的建議。

出身瓜亞基爾的社會學家杜蒂文（Carlos Tutiven）說：「不是所有人都能表現出服從和紀律，因為絕大多數人生活在非常不穩固的環境中。」

無視居家令的不只是窮人。希曼卡斯說：「許多有錢有勢的家庭也低估這種病毒的威力，忽視隔離措施的重要性。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1090414

出身瓜亞基爾的社會學家杜蒂文表示，因為絕大多數人生活在非常不穩固的環境中，因此不是多數人都能遵守政府的防疫命令。圖為基多民眾戴口罩上街。（安納杜魯新聞社提供）
出身瓜亞基爾的社會學家杜蒂文表示，因為絕大多數人生活在非常不穩固的環境中，因此不是多數人都能遵守政府的防疫命令。圖為基多民眾戴口罩上街。（安納杜魯新聞社提供）
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