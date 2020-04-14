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川普政府紓困農業 傳第一階段撥款155億美元

最新更新：2020/04/14 12:11

（中央社芝加哥13日綜合外電報導）3名知情人士表示，美國農業部為因應武漢肺炎疫情衝擊推出的鞏固糧食供應鏈計畫，第一階段將撥款155億美元（約新台幣4659億元）。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情肆虐，肉品加工業者受衝擊關閉，酪農業者倒掉牛奶，農人找不到人採收、耕種和運送作物，為避免消費性食物短缺，這是川普政府首次推出的大型計畫。

根據上述3位消息人士，初步計畫將包括直接發款給農民與酪農業者，並動用國會上月振興法案中235億美元農業紓困金的部分款項，加上農業部現有的部分經費，推動其他援助措施。

農業部最快會在本週宣布第一階段計畫，依據振興法案撥出更多款項之後，會再宣布後續援助計畫細節。上述消息人士表示，後續計畫可能7月推出。

美國最大農業貿易組織「美國農業事務聯合會」（American Farm Bureau Federation）國會關係主任華姆斯利（Andrew Walmsley）表示：「這不夠涵蓋所有農業，但這看起來是第一步。」

他說：「接下來應該會有更多援助。」華姆斯利預料農民數週內會陸續收到支票。

美國農業部婉拒對第一階段計畫發表評論。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1090414

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