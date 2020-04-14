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澳洲塔斯馬尼亞確診增5成 疑與醫護非法聚會有關

最新更新：2020/04/14 14:30

（中央社墨爾本14日綜合外電報導）澳洲官員正在調查島州塔斯馬尼亞的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例激增，是否與醫護人員參與非法社交聚會有關。

塔斯馬尼亞州州長喀特溫（Peter Gutwein）今天表示，自9日以來，這個州的確診病例激增50%，儘管全國各地通報的新增感染率持續顯著放緩。

地方媒體報導，澳洲首席衛生官員墨菲（Brendan Murphy）與紐西蘭官員舉行簡報會時，將塔斯馬尼亞確診病例暴增至150例，歸因於醫護人員參加「非法的晚餐派對」。

喀特溫告訴記者：「我承認這是一項嚴重指控。」「我已要求塔斯馬尼亞警方從今天起展開調查。」

澳洲迄今通報6350起確診病例，41人病歿，新增感染率持續減緩，但有官員警告，最近的數字下滑可能是復活節4天週末假期的檢驗量較少所致。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說，現在要談解除社交距離措施或允許商家恢復營業仍為時過早。除了出門看病、採購必需品和運動，大多數人仍得留在家中，且不得參與兩人以上的聚會。

莫里森告訴「第7頻道新聞網」（Channel Seven）節目「日出」（Sunrise）說：「迄今還沒有任何國家找到擺脫困境的辦法，而澳洲的處境已比大多數國家來得好…我們希望保持這種狀態。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1090414

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