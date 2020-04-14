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武漢肺炎疫情9/100

俄國逾2萬人染武漢肺炎 莫斯科大劇院34員工確診

最新更新：2020/04/14 20:49

（中央社莫斯科14日綜合外電報導）俄羅斯今天通報新增2774起武漢肺炎確診病例，再創單日新高，全國累計2萬1102例確診、170人喪生，就連知名的莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre）也有34名員工染疫。

「莫斯科時報」（Moscow Times）報導，莫斯科大劇院總監烏林（Vladimir Urin）昨天表示，有34名劇院員工確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），已讓他們居家隔離。

莫斯科大劇院11日舉行「我們在一起」（My Vmeste）閉門演唱會，由國營電視台實況轉播，許多明星都參與演出。

烏林表示，這34名染疫員工沒有症狀，他們當天被禁止在劇院工作。他堅稱「數百名」籌備這場演唱會的員工無人確診。

烏林指稱：「在演唱會開始前兩天，所有劇院人員無一例外，全都進行了新型冠狀病毒檢測，包括警衛及工程師。」

烏林先前估計，莫斯科大劇院每天因關閉而損失11萬4000美元。他還警告，若莫斯科封城持續到9月，這間傳奇劇院將有倒閉風險。

在首都莫斯科，有超過6000名武漢肺炎輕症患者正在家接受治療。市府衛生部門表示，已在兩個半月內進行31萬5000次檢測。

路透社報導，莫斯科當局警告，由於武漢肺炎患者激增，莫斯科可能會在未來2至3週內沒有病床可用，儘管當局拼命取得更多病床。

莫斯科是俄國最嚴重疫區，當局已急忙改裝醫院配置用來治療患者，並騰出數千張新病床可供使用，但有官員指稱，病床可能仍不夠用。（譯者：陳正健／核稿：陳彥鈞）1090414

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