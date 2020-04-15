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武漢肺炎重創全球經濟
武漢肺炎疫情衝擊經濟，多項產業被迫停工，工業展、車展等數個展覽取消。專家警告全球經濟衰退恐怕已經開始。其中，國際航空運輸協會指業者需2000億美元支援求生；印度寶萊塢暫停拍攝，年產值逾24億美元受影響；好萊塢影視拍攝也全停擺。
武漢肺炎重創全球經濟
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武漢肺炎重創全球經濟 1/23

武漢肺炎衝擊經濟 印尼估最糟新增520萬人失業

最新更新：2020/04/15 11:36
雅加達實施大規模社會限制政策，許多經濟活動停擺，有民眾10日在蘇迪曼大道慢跑。印尼政府預估，武漢肺炎將嚴重衝擊經濟。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月15日
雅加達實施大規模社會限制政策，許多經濟活動停擺，有民眾10日在蘇迪曼大道慢跑。印尼政府預估，武漢肺炎將嚴重衝擊經濟。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月15日

（中央社記者石秀娟雅加達15日專電）武漢肺炎疫情衝擊全球經濟，印尼估計，印尼最糟狀況將增加520萬人失業、378萬人跌落貧窮線，經濟成長降自1998年亞洲金融風暴來最低水準，政府將盡力避免經濟落入衰退。

雅加達郵報（Jakarta Post）報導，印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）昨天評估2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）對經濟的影響指出，將有290萬人至520萬人失去工作，110萬人至378萬人陷入貧窮。

印尼人口約2億6700萬，中央統計局的統計，去年約9.22%（2479萬人）生活在貧窮線下。印尼的勞動人口約一億3356萬人，去年失業人口為705萬人，失業率約5.3％。

武漢肺炎爆發後，印尼已新增280萬失業人口。印尼政府11日推出提供失業者津貼的職前訓練卡，一天內有約140萬人申請，將接受4個月職訓，每個月領取350萬印尼盾（約新台幣6720元）的津貼。

經濟成長方面，穆里亞尼指出，疫情持續延燒的最糟狀況下，印尼第二季的經濟成長會緊縮2個百分點，經濟成長率接下來也可能再下降，「如果連續兩季緊縮，經濟就會落入衰退，我們將盡力避免這個狀況發生」。

武漢肺炎爆發前，印尼原預估今年的經濟成長率為5.3％。印尼銀行（中央銀行）3月已將經濟成長率調降到4.2%至4.6％。印尼銀行昨天再度下調，今年的經濟成長率可能只有2.3％，將是1998年亞洲金融風暴後的最低成長。（編輯：陳永昌）1090415

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