印度延長封鎖實施細則 允許有條件恢復經濟活動

（中央社記者康世人新德里15日專電）印度總理莫迪14日宣布全國封鎖延長到5月3日後，印度衛生與家庭福利部今天宣佈實施細則，強化疫情熱點區有效遏制傳播措施，但允許部分經濟活動在嚴格標準操作程序下運作。

印度在3月25日零時起21天的全國封鎖於14日午夜到期，今天是再延長封鎖期到5月3日的首日，印度衛生與家庭福利部公告延長期間修訂後的實施細則。

衛生與家庭福利部表示，修訂後的實施細則，目標在鞏固第一階段封鎖成果，進一步放緩2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）傳播，同時為農民、勞工和日薪工人提供救濟。

實施細則顯示，全印度仍禁止航空、鐵路和公路旅行；教育與培訓機構、工業與商業活動、接待服務、所有電影院、劇院和購物中心等，及所有社會、政治和其他活動，及向大眾開放的所有宗教與宗教團體場所，一律停止運作。

實施細則指出，除醫療緊急情況、法律與治安職責及政府連續性業務等必須繼續維持外，不允許民眾不受限制地向內和向外流動。

細則強調，對疫情熱點地區將採取強有力的遏制疫情措施，以應付武漢肺炎病例快速成長，並公布疫情熱點地區的範圍及遏制措施的指導原則；這些熱點地區僅允許基本服務，並執行嚴格的區域邊界限制，及嚴格的行動限制，也就是一般人除醫療等緊急理由外，均嚴格被限制在家中，禁止外出。

此外，實施細則表示，為確保農業及相關活動充分運作，讓農村經濟發揮最大作用，為日薪工人及其他勞工創造就業機會，允許某些工業活動在適當的保護措施、強制性的標準操作程序及數位經濟情況下恢復營運。

與農業經濟相關的食品加工業等農村工業、農村修築道路、灌溉工程、農業建築物和工業項目被允許運作，讓成功返鄉的移工提供農村勞動力創造就業機會。

在實施嚴格標準操作程序和社交疏離後，進出經濟特區、出口加工區、工業區和工業城的工廠和工業場所將允許運作；政府也允許資訊科技（IT）硬體、必需品和包裝工廠的製造營運；同時也允許煤炭、礦產和石油生產活動恢復。

印度政府表示，預計工業和製造業都將在這些措施下復甦。

實施細則也允許電子商務、IT支援與IT服務的營運；政府活動所需的數據與電話中心，及線上教育與遠距教學等，也都被允許營運。

細則說，所有健康醫療服務和社會服務部門將維持運轉，公用事業運作不受任何阻礙，必需品供應鏈維持無障礙運作；中央和省級地方政府的重要辦公室及地方機構應保持必要的力量。（編輯：韋樞）1090415