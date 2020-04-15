鬆綁防疫措施 丹麥奧地利芬蘭陸續啟動

（中央社哥本哈根/赫爾辛基15日綜合外電報導）武漢肺炎在全球延燒逾3個月後，丹麥、奧地利、芬蘭決定逐步解除防疫措施，但仍採分階段進行，並維持社交距離，以免疫情再度失控。

丹麥因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情停課一個多月後，自今天開始恢復上課，成為歐洲第一個復課的國家。

法新社報導稱，在3月12日停課後，丹麥的托兒所、幼兒園、小學今天復課。

但目前僅一半的丹麥行政區、35%位於哥本哈根的國小以下學校開始復課，其他則要求更多時間調適現有的衛生措施。所有這些學校預計將在4月20日開課。

至於國、高中學生將持續透過遠距課程上課，並預期於5月10日返校上課。

截至14日，丹麥共有6691起武漢肺炎確診病例與229人病故。

在丹麥復課之前，奧地利是第一個公布回到「新常態」計畫的國家。丹麥14日允許小型非食品商鋪重新營業，但仍要維持社交距離規範，民眾前往商店、搭乘大眾運輸需要戴口罩。

但奧地利的學校仍停課，咖啡店、餐廳也停業，預計至少5月中旬才有望恢復經營。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）說，在將近3週的封鎖以後，芬蘭今天也將解除首都地區週圍的交通限制，是首個鬆綁防疫限制的北歐國家。

芬蘭3月28日起對境內往來首都赫爾辛基所在的新陸（Uusimaa）區祭出旅行限制，以防止人員流動讓病毒擴散至境內其他地區。（譯者：陳家倫/核稿：林治平）1090415