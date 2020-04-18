非洲各國稱 急需外界金援以抗疫

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）世界銀行、國際貨幣基金和非洲各國領導人今天警告，儘管有債務凍結和大量支援的承諾，非洲仍需要額外數百億美元來對抗2019冠狀病毒疾病疫情。

法新社報導，世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（IMF）發表聯合聲明說，官方債權人已運用570億美元資金來支援最貧窮大陸非洲的衛生系統和經濟復甦，其中包括世銀和貨幣基金的出資；另有130億美元來自民間資金。

聲明中說：「這是個重要起點，但估計2020年非洲對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情需要1140億美元，財政缺口大約是440億美元。」

總部都位於美國華府的世界銀行和國際貨幣基金本週剛結束春季會議，推出一系列抗疫的財政計畫。世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）表示，疫情可能會讓貧困國家的發展前功盡棄。

非洲被認為尤其容易受到疫情影響。國際貨幣基金形容這場災難是「大封鎖」（The Great Lockdown），並警告恐將出現「大蕭條」（The Great Depression）以來最嚴重的金融危機。

專家擔心非洲知名的脆弱醫療體系可能無法阻止疫情擴散，而礦物和旅遊需求大減連同防疫封鎖恐將重創經濟。

南非總統兼非洲聯盟（African Union）主席拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示：「這波疫情早已對非洲帶來破壞性影響，隨著感染人數增加，影響也會更大。」

根據法新社統計，非洲各國的冠狀病毒死亡病例已破千，累計1萬9334起確診病例。

國際貨幣基金預期，非洲2020年國內生產毛額（GDP）將萎縮1.6%，「為紀錄中的最壞表現」；世銀則警告，非洲將陷入25年來的首度經濟衰退。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1090418