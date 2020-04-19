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武漢肺炎疫情16/100

日本武漢肺炎增584人感染 累計確診1萬1145例

最新更新：2020/04/19 09:07
日本33個都道府縣18日合計新增584人確診感染武漢肺炎，境內確診首度突破1萬例。圖為銀座街道上遭棄置的口罩。（共同社提供）
日本33個都道府縣18日合計新增584人確診感染武漢肺炎，境內確診首度突破1萬例。圖為銀座街道上遭棄置的口罩。（共同社提供）

（中央社東京19日綜合外電報導）日本33個都道府縣18日合計新增584人確診感染武漢肺炎，包括機場檢疫確診及搭包機從中國武漢返國確診者在內，日本境內累計確診感染攀升至1萬433人，境內確診首度突破1萬例。

倘若加上鑽石公主號確診712人，合計確診感染達1萬1145人。

日本放送協會（NHK）報導，東京都18日新增181人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），總數達2975例。當天包括東京都有5人不治，11個都道府縣合計17人死亡，累計國內感染不治病患224人，加上鑽石公主號13死，總計237人病故。

日本境內確診感染者當中，各都道府縣排名依序是：東京都2975人、大阪府1163人、神奈川縣752人、千葉縣664人、埼玉縣627人、福岡縣503人、兵庫縣502人、北海道407人、愛知縣399人、京都府242人、石川縣173人、岐阜縣137人、茨城縣135人、廣島縣130人、群馬縣120人、沖繩縣110人、福井縣106人等。

此外，厚生勞動省職員與檢疫官、機場檢疫確診等合計137人確診，從中國搭包機返國確診共14人。

厚勞省指出，截至18日重症病患合計215人，包括國內確診感染211人和鑽石公主號4人。因症狀改善出院合計1713人，包括境內感染1069人和鑽石公主號644人。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1090419

東京市區的購物街仍可見到人潮聚集。（共同社提供）
東京市區的購物街仍可見到人潮聚集。（共同社提供）
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