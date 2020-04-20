武漢肺炎韓國新增13例 首爾睽違47天零確診

（中央社首爾20日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部通報，截至凌晨零時，境內確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）新增13例，累計1萬674例；其中首爾時隔47天出現零確診，首都圈共計3例。

韓聯社報導，新增13例中有3例位於首都圈，包括京畿道2例及仁川一例；其他地區包括釜山及慶尚北道各2例、大邱及蔚山各一例。另有4例在入境檢疫確診。

韓國近期單日新增確診數穩定下降，9到12日約20至40例，13至18日約20例上下，19日一度降至8例，今天則小幅回升至13例。

為預防社區感染擴散，韓國政府呼籲宗教機構、運動中心、補習班、網咖、娛樂場所等人群密集場所從3月22日至4月19日暫停營業，這些感染風險高的場所預期從今天開始恢復營業，防疫當局表示，22日開始將逐步公布相關場所的營運守則。

針對輕政確診患者開設的生活治療中心也將視疫情調整營運狀態，中央防疫對策本部表示，為因應境外移入及首都圈大規模群聚感染案例，規劃開設有300間房規模的生活治療中心。目前有2所專為海外移入患者開設的治療中心。

位於大邱、慶尚北道地區的16所生活治療中心則考量確診患者減少，已有11所結束營運，剩下5所規劃在4月底前逐步結束營運。

確診患者死亡數上升至236例，死亡率2.21%；痊癒解除隔離者則增加72例，目前仍在隔離治療人數降至2324例。韓國至今篩檢逾56萬人，其中54萬380人為陰性，仍有1萬1981人在等待篩檢結果。（譯者：廖禹揚/核稿：蔡佳敏）1090420