更多編輯台推薦新聞：
全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令
國際

全美多州民眾無視禁令 集體上街抗議禁足令

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒
生活

敦睦艦隊染疫者曾訪4門市 家樂福閉館消毒

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻
生活

防堵敦睦艦隊疫情陸上飄 前線採檢檢驗徹夜忙翻

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
新聞專題
武漢肺炎疫情9/100

武漢肺炎韓國新增13例 首爾睽違47天零確診

最新更新：2020/04/20 13:20
韓國中央防疫對策本部通報，截至20日凌晨零時，境內確診感染武漢肺炎新增13例，其中首爾時隔47天出現零確診，首都圈共計3例。圖為大邱防疫人員消毒街道。（韓聯社提供）
韓國中央防疫對策本部通報，截至20日凌晨零時，境內確診感染武漢肺炎新增13例，其中首爾時隔47天出現零確診，首都圈共計3例。圖為大邱防疫人員消毒街道。（韓聯社提供）

（中央社首爾20日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部通報，截至凌晨零時，境內確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）新增13例，累計1萬674例；其中首爾時隔47天出現零確診，首都圈共計3例。

韓聯社報導，新增13例中有3例位於首都圈，包括京畿道2例及仁川一例；其他地區包括釜山及慶尚北道各2例、大邱及蔚山各一例。另有4例在入境檢疫確診。

韓國近期單日新增確診數穩定下降，9到12日約20至40例，13至18日約20例上下，19日一度降至8例，今天則小幅回升至13例。

為預防社區感染擴散，韓國政府呼籲宗教機構、運動中心、補習班、網咖、娛樂場所等人群密集場所從3月22日至4月19日暫停營業，這些感染風險高的場所預期從今天開始恢復營業，防疫當局表示，22日開始將逐步公布相關場所的營運守則。

針對輕政確診患者開設的生活治療中心也將視疫情調整營運狀態，中央防疫對策本部表示，為因應境外移入及首都圈大規模群聚感染案例，規劃開設有300間房規模的生活治療中心。目前有2所專為海外移入患者開設的治療中心。

位於大邱、慶尚北道地區的16所生活治療中心則考量確診患者減少，已有11所結束營運，剩下5所規劃在4月底前逐步結束營運。

確診患者死亡數上升至236例，死亡率2.21%；痊癒解除隔離者則增加72例，目前仍在隔離治療人數降至2324例。韓國至今篩檢逾56萬人，其中54萬380人為陰性，仍有1萬1981人在等待篩檢結果。（譯者：廖禹揚/核稿：蔡佳敏）1090420

延伸閱讀
韓國武漢肺炎確診新增27例 連6天未達50例力求每日新增確診50例內 韓國延長社交距離政策韓國武漢肺炎確診新增94例 總數達1萬156例

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報