洛杉磯市長感謝移民 點名王文祥夫婦是天使

（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）今在例行記者會上感謝華裔、日裔、台裔美國人社群捐助口罩等防護用品給醫療人員，特別提到企業家王文祥夫婦是「令人讚嘆的天使」。

美國總統、共和黨籍的川普今天宣布，暫時禁止移民入境美國，遭反對人士批評為打壓移民之際；民主黨的洛杉磯市長賈西迪今天在網路直播的例行記者會上，表示擁抱移民的態度，感謝來自國際的善心。

賈西迪在每日疫情簡報的尾聲，接受媒體提問之前，強調這次新型冠狀病毒疫情是全球的危機，不應該有國界之分。「我感到如此驕傲，當我們需要敞開自我，面對全世界的時候，洛杉磯人總是顯得如此堅強」。

身為墨西哥與東歐移民的後代，賈西迪說：「我們有63%的人口是移民或移民之子。不僅是現今世界，甚至在人類歷史上，我們都是文化最多元的地方。我們是貿易之都；我們製作電影在世界各地播映。這樣的交流，強化了我們的經濟、社會連結與身分認同。」

賈西迪說，面對危機，總是會映照出人性美好的一面。他說：「我們看到，以洛杉磯為家的各國領事館、企業與海外僑民全都站出來幫忙，從世界各地收到個人防護裝備。」

他說：「感謝在地的外交使團幫忙，光是本週我們就收到來自亞美尼亞裔、華裔、日裔、台裔美國人社群捐贈的11萬5000片口罩、6萬5000副手套與5萬4000個醫療面罩給地區醫院。」

賈西迪特別感謝台裔企業家王文祥（Walter Wang）與妻子王范文華（Shirley）承諾捐出100萬美元（約新台幣3000萬元），稱兩人是「這座天使之城裡兩位令人讚嘆的天使」。

王文祥是已故台塑集團創辦人王永慶之子，旅居美國多年，現為全球最大的塑膠水管製造商JM Eagle董事長。王范文華為Plastpro公司董事長。

賈西迪說，市府持續與國際的良善力量連結，「我們不會把移民妖魔化，我們擁抱移民，我們通常就是移民。我們瞭解，威脅並非來自文化差異或說不同語言的他人，現在的威脅是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。團結起來，我們將會度過難關」。

王文祥夫婦除了捐助市府基金之外，駐洛杉磯辦事處16日發布新聞稿表示，王文祥與王范文華捐贈1萬英尺的3M品牌聚酯薄膜原料，能製造5萬4500個塑膠面罩，提供前線醫療人員使用。（編輯：郭中翰）1090423