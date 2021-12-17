社福支出法案卡關 拜登暗示年底前難通過

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統拜登今天說民主黨「將在未來幾天和幾週內」尋求進展，似在承認總預算1.75兆美元的「重建美好未來」（Build Back Better）法案，恐無法今年底前在國會過關。

綜合路透與法新社報導，民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）為這一預算規模達1.75兆美元的社福支出與應對氣候變遷法案設下的通過限期為耶誕節之前。

拜登一直與溫和派民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）交涉。曼欽以支出過高且恐加劇通膨，拒絕支持社福支出法案，在參院兩黨席次各半之下，曼欽手握關鍵一票。

拜登在聲明中說：「即使面對共和黨的激烈反對，我仍相信我們能彌合分歧，推進『重建美好未來』計畫。」

但知情人士透露，拜登與曼欽的對談進展不順，兩人在法案內容上「認知相距甚遠」。

拜登在聲明中表示，定下共識、為法律轉變作好準備，完成程序步驟以通向參院投票，都需要時間，「我們將在未來幾天和幾週內，一起推進這項工作」。

這意味拜登原盼年底前對「重建美好未來」法案進行最終投票的希望，似乎益發渺茫。

「重建美好未來」法案已由民主黨佔多數的眾議院通過，但在參院面臨更艱鉅的挑戰。

曼欽因對「重建美好未來」法案的立場，越來越受黨內批評，但他告訴美國有線電視新聞網（CNN）稱沒有人給他壓力，純粹是為選民發聲。

拜登表示已把最近和曼欽的討論內容告訴舒默及眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi），還說他認為曼欽終將支持，兩人下週會繼續溝通。（譯者：張璦/核稿：陳亦偉）1101217