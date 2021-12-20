波蘭強行通過媒體法 數千人聚集總統府外抗議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

數千人19日聚集在波蘭總統府外抗議新通過的媒體法，批評者指這項新法將獨立新聞台噤聲。（法新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華沙19日綜合外電報導）數千人今天聚集在波蘭總統府外，抗議新通過的媒體法。批評者說，新法旨在讓國家主要的獨立新聞台噤聲。

許多示威者揮舞歐洲聯盟（EU）旗幟，高喊「解放媒體！」「我們想要否決！」要求總統杜達（Andrzej Duda）不要將這項法案簽署成法。

前來示威的38歲女子茲洛亭斯卡（Emilia Zlotinska）表示：「我們需要言論自由，我希望總統不要簽署。」

71歲的勒希（Andrzej Lech）則高舉波蘭和歐盟旗幟說，此法「讓人無法接受」，「我有責任來到這裡…在我們的自由會遭到危及的各種狀況下」。

知名記者和在野黨人士，包括前歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）都上台發表了演說。

現任波蘭主要反對黨「公民議壇」（Civic Platform）領袖的圖斯克表示：「我們今天在這裡捍衛媒體自由，團結就會勝利，我們就可以把這個政府掃地出門。」

波蘭各地今天都有類似的示威活動。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1101220