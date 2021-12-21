加拿大外長COVID-19快篩陽性 邊隔離邊工作

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（中央社渥太華20日綜合外電報導）加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）今天表示，她的COVID-19快篩結果呈陽性反應，並說她在隔離狀態下繼續工作，直到PCR檢測結果出爐為止。

路透社報導，42歲的趙美蘭10月才獲任命為加拿大外長，將成為確診的重要政治人物之一。隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株加速蔓延，疫情迅速升溫。

趙美蘭推文說：「我做了一次COVID-19快篩，結果呈陽性反應。依據公共衛生指南，我正接受隔離，但我會像先前幾天一樣，以線上方式繼續做我的工作，直到PCR檢測結果出來為止。」

趙美蘭沒有提供進一步細節，記者未能立即聯絡上她的首席發言人就此置評。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）17日曾表示，Omicron變異株讓COVID-19病例激增情況「駭人」，呼籲民眾落實防疫措施。加拿大衛生官員也明確表示，醫療體系可能很快就會出現困境。

加拿大人口第2多的魁北克省（Quebec）今天稍早下令酒吧、健身房、賭場暫時歇業，並指示民眾只能在家工作。

魁北克省衛生廳廳長杜貝（Christian Dube）表示，全省單日新增確診案例上升到4500例創新高，且情況預料還會更糟。

他敦促魁北克民眾在耶誕節和新年假期期間，減少與人接觸。新的防疫措施定於今天下午5時（台灣時間21日上午6時）生效。

杜貝在線上舉行的簡報會上說：「情況很危急…現在，我們正在打一場對抗病毒的戰爭。」

他說：「我們的專家今天傍晚將有新的預測，但老實說，預測結果可能無法振奮人心。」

杜貝表示，大部分的學校將立即關閉，直到明年1月10日。在此同時，餐廳僅能在下午5時到晚間10時營業，體育賽事也只能在沒有觀眾的情況下進行。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1101221