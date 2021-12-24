COVID-19大流行 巴西大人小孩難逃焦慮

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（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行增加巴西人的焦慮感，許多人甚至到達疾病的程度，成了焦慮症，影響生活、社交、工作，甚至造成各種生心理障礙。

根據全球市場研究調查公司易普索（Ipsos）的研究，COVID-19大流行導致包括巴西在內的30個國家近一半成年人的心理健康狀況惡化；全世界至少1/3的人口受此影響，包括兒童和青少年。

巴西精神病學協會主席席瓦（Antônio Geraldo da Silva）接受英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）訪問指出，焦慮障礙很少單獨發生，60%到90%的病例伴有精神障礙，例如抑鬱症和藥物使用障礙。

里約熱內盧聯邦大學精神科醫生梅尼士（Gabriela Bezerra de Menezes）指出，焦慮是一種擔心、緊張、害怕的情緒反應，是面對危險的情境或壓力時會出現的正常心理反應，但是當焦慮的反應太強或持續太久，就會影響生活，甚至造成各種生心理障礙，那就是焦慮症。

根據梅尼士，焦慮症通常未得到充分診斷，估計有一半的患者沒有得到正確診斷。當這種對威脅或不確定性的自然反應變得過於強烈或頻繁，導致精神健康障礙時，就會出現包括噁心、呼吸急促、食慾不振、失眠、頭暈、出汗、疲勞、胃部不適、快速心跳和無法與人見面或出門等症狀。

除了上述症狀外，當處理和執行日常任務變得困難，感到壓力或為小事擔心過度，焦慮感持續數天時，就應該尋求專業幫助來解決這個問題。

梅尼士指出，焦慮是人體的一種自然反應，通常與所謂的「戰鬥或逃跑」有關，就像是被狩獵者包圍的獵物的自我保護本能，身體通過神經系統和激素感知危險，將注意力集中在上面，促進身體的變化，例如心跳加快，同時產生腎上激素進行反應。

這種過度焦慮可能源自環境、遺傳、心理等因素，例如親人生病、失業、遭遇暴力、害怕在公共場合受到羞辱等。

有時這種過度的焦慮也可能源自連個人都無法識別的事情，或是即使知道並理解所有這些不成比例的反應是沒有理由的，仍然無法單獨控制它。

梅尼士指出，當焦慮干擾個人的生活，對生活作息產生負面影響並造成痛苦、情緒不適和生活品質下降時，焦慮就會變得病態。

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COVID-19大流行期間，兒童和青少年受心理健康問題影響很大，他們在暴露這些症狀和尋求幫助方面也可能存在困難。

聖保羅大學精神病學教授波蘭茲克（Guilherme Polanczyk）對大約6000名5到17歲的兒童和青少年進行的一項研究指出，其中36%的人出現需要臨床評估的焦慮和抑鬱症狀，主要源於對疾病的恐懼，以及政府採取的防疫措施，例如關閉學校等。（編輯：韋樞）1101224