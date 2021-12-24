美媒：情報顯示中國協助沙烏地自製彈道飛彈

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國媒體今天引述知情官員及沙國顧問披露，美國情報單位判定，沙烏地阿拉伯已從中國進口敏感飛彈技術，在中國協助下積極自製彈道飛彈，引發中東軍備競賽新擔憂。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，此一發展可能為中東地區帶來重大連鎖反應，並將使拜登政府遏制伊朗核武企圖的努力變得複雜。伊朗是沙烏地阿拉伯的頭號區域勁敵。

熟知美國最新情報的3名消息人士透露，沙烏地阿拉伯一向無法自製彈道飛彈，眾所周知過去是從中國購買，如今情況有了改變。CNN取得的衛星照片也顯示，沙烏地現製造彈道飛彈的地點恐不止一處。

2名消息人士指出，包括白宮國家安全會議在內的許多機構官員近月聽取機密簡報，得知中國多次把大批敏感的彈道飛彈技術交給沙烏地阿拉伯。

沙烏地自製彈道飛彈會否大幅改變中東權力結構，以及伊朗核協議納入限制飛彈技術條款的努力會否複雜化，如今成為拜登政府日益迫切問題。美國、歐洲、以色列和波斯灣國家均希望伊朗核協議能納入限制飛彈技術的條款。

由於伊朗與沙烏地是死敵，如沙烏地已開始自製彈道飛彈，伊朗不可能會同意核協議納入飛彈技術限制。

美國加州蒙特瑞市密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute for International Studies）武器專家路易斯（Jeffrey Lewis）說：「國際社會大量聚焦在伊朗的大規模彈道飛彈計畫，沙烏地阿拉伯研發彈道飛彈則未受同等檢視。」

「華爾街日報」報導，長期以來美國以防止核擴散為由拒絕出售沙烏地彈道飛彈。沙國1980年代從中國獲得東風-3型（DF-3）飛彈，後於2014年公開展示。

據一些中國媒體所稱，東風-3型是中國的第一代中程地對地戰略飛彈，可採機動發射，最大射程2800公里，改進型的東風-3A更可達4000公里。可攜帶1枚威力約合200萬噸黃色炸藥當量的核彈頭，或3枚威力約5到10萬噸黃色炸藥當量的彈頭。

美方官員與幕僚表示，中國軍方約從2018年到今年春天還轉讓多批東風系列飛彈成品。美國情報單位對此憂心，但拜登政府一直不願對當地戰略夥伴的沙烏地施壓。

一位知悉美國情報的官員透露，美國正準備就飛彈轉讓制裁中方相關單位，但不會對沙國官員或機構實施制裁。（譯者：嚴思祺、陳亦偉）1101224