英國外相譴責俄發表激進言論 稱讚烏克蘭展現克制

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國外交大臣特拉斯今天譴責克里姆林宮對烏克蘭與軍隊集結烏克蘭邊境發表激進言論，並讚揚烏克蘭在面對挑釁時展現克制。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天召開年終記者會時，敦促西方國家「立即」達到俄羅斯要求的安全保證，別讓北大西洋公約組織（NATO）擴展到烏克蘭，還稱美國已經到了「我們家門口」。

美聯社報導，蒲亭在馬拉松式年終記者會上表示，俄羅斯與美國下月將在日內瓦舉行會談，他稱這是「正面之舉」，又說：「我們已經清楚且明確地讓他們知道，北約任何往東擴張的行為都讓人無法接受。」

莫斯科當局上週向西方提出全面性的安全要求，苛求北約不得吸收新成員，也要求美國不得在前蘇聯加盟共和國設置新基地。

蒲亭今天在記者會上憤怒地說：「是我們把飛彈放到美國邊界附近嗎？不是，是美國把飛彈擺到我們家，已經放在我們家門口了。要求別把攻擊武器系統放在我們家附近，難道是過分的要求嗎？」

法新社報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）發表聲明說：「我譴責克里姆林宮對烏克蘭與北約發表激進且具煽動性的言論。」

她也稱軍隊集結烏克蘭邊界與俄羅斯兼併的克里米亞「令人無法接受」。

特拉斯強調「北約是防衛聯盟」。她讚揚烏克蘭「在面對俄羅斯挑釁與激進行為時，展現令人稱讚的克制」。

特拉斯說，任何入侵行動將遭遇「強大力量」反制，包括我們與盟國協同祭出的制裁。

特拉斯說，俄羅斯解決問題的唯一方法是透過對話。她又說：「俄羅斯表示願意於明年1月參與會談，我樂見這樣的發展」。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1101224