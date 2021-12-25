印度總統與總理推文 祝賀基督徒耶誕快樂

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（中央社記者林行健新德里25日專電）由於印度Omicron變異株確診病例增多迫使政府限制群聚人數，印度基督徒今年低調度過耶誕節。雖然如此，印度總統和總理仍分別透過推特，祝賀印度基督徒耶誕快樂。

印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）上午推文說：「國人們，耶誕快樂，特別是印度國內外的基督教的兄弟姐妹們。」

推文並稱：「在這個歡樂的日子，讓我們建立一個基於公正、自由價值的社會，在我們的生命中接納耶穌基督的教導。」

印度總理莫迪在另一則推文中說：「祝大家耶誕快樂！我們藉此機會回想耶穌基督的生命，以及他那強調服務、慈愛和謙卑的高尚教導。」

莫迪說：「祝福大家健康及興旺，也希望處處有和諧。」

柯文德和莫迪均為印度教信徒。

印度Omicron確診病例截至今天中午達到415例，早在數天前，印度許多省分和轄區的地方政府已下令不得舉辦節慶活動、或是限制歡慶時的群聚人數，導致許多教會直接取消耶誕夜聚餐和耶誕節郊遊；在德里街頭，除了商場少數櫥窗掛有耶誕裝飾之外，基本上感受不到耶誕氣氛。

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基督教在印度是第3大宗教，但根據印度內政部2021年的普查，基督徒人口卻只有2780萬人，遠低於印度教的9億6626萬人和伊斯蘭教的1億7725萬人，相當於人口總數的2.3%，屬於弱勢族群。

雖然帶有印度教民族主義色彩的莫迪政府並未壓迫宗教，但一名基督徒向中央社表示，在一些思想比較傳統的社區，基督徒仍遭居民排擠，一些年輕的基督徒也是在瞞著家長的情況下才能入教。（編輯：黃自強）1101225