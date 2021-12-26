耶誕節早上闖溫莎城堡 英警逮捕19歲武裝男子

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）英國警方表示，一名19歲男子今天早上闖入英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）度耶誕節的溫莎城堡（Windsor Castle）後被捕，因涉嫌持有攻擊性武器遭羈押。

當地泰晤士河谷警方（Thames Valley Police）發表聲明說，居住在英格蘭南部南安普敦（Southampton）的那名19歲男子，並未進入任何建築物，且瞬間就觸發維安程序。

高齡95歲的女王於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行期間，大部分時間都待在溫莎城堡，且正與兒子王儲查爾斯（Prince Charles）、媳婦卡蜜拉（Camilla）及其他近親一起慶祝耶誕節。

泰晤士河谷警方主管密爾茲（Rebecca Mears）表示：「那名男子因涉嫌違反或擅自闖入受保護地區以及持有攻擊性武器被捕。」

她又說，王室成員已被告知此事件，且警方不認為公眾會面臨更廣泛危險。

這起事件發生於上午約8時30分（格林威治時間8時30分）。（譯者：劉學源）1101226