越總新任總會長簡智明 盼返台縮短隔離

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越南台灣商會聯合總會（越總）26日舉行總會長交接典禮，在駐越南代表處經濟組組長曾顯照的見證下，新任總會長簡智明（左）從現任總會長高國華（右）手中接下印信。中央社記者陳家倫海防攝 110年12月28日

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（中央社記者陳家倫河內28日專電）越總近日舉行總會長交接，即將上任的新任總會長簡智明表示，已開始幫越南台商爭取施打第3劑疫苗，在高疫苗覆蓋率的情況下，同步向台灣反映，盼能縮短入境隔離天數。

越南台灣商會聯合總會（越總）26日舉行總會長交接典禮，簡智明從第22屆總會長高國華手中接下印信，將於明年1月1日正式上任。簡智明接受中央社訪問時，說明前述未來工作目標。

簡智明表示，目前越南台商的疫苗覆蓋率達95%，已開始為越南台商爭取接種第3劑疫苗。隨著越南台商與台灣的疫苗施打率一直提高，已透過行政院、經濟部、僑委會等管道展開聯繫，盼台商返台時可以縮短隔離。

他觀察，台商返台的隔離方案，這次春節「7+7」是關鍵，若未有太多破口，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異病毒Omicron受控，應有望放寬。此外，台灣正爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），會認知到人員往來順暢才有助經貿發展。

回顧2021年，在越南政府的防疫限制下，許多活動都被迫取消或改為線上召開。簡智明表示，越總2022年要找回台商熱情、凝聚共識，首先將力求越總的會議都要能夠實體舉行。

簡智明表示，越南目前的防疫思維是「與病毒共存」，越總配合越方的開放政策初步規劃4次會議召開地點，包括經濟樞紐胡志明市、富國島、首都河內市及觀光大城峴港，並就此與主管機關、台商分會陸續展開洽談。

越南是台商在東南亞的最大基地，目前共有約7萬名台灣人在越南工作、生活。簡智明表示，為保障台商生命安全，也與衛福部等單位著手推動海外健保就診計畫，並從越南開始試用、試辦，盼降低台商看診費用等。

即將卸任的高國華表示，很高興能在自己事業稍有成就之時擔任越總總會長，過程中都以樂觀、感恩的心在學習與面對挑戰，讓人生充實而沒有空白，並盼新任總會長簡智明能順利推展會務、有更傑出優秀的表現。

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過去一年，越總發動購買當地農產品致贈越南醫護與疫區災民，並在疫情肆虐之際協助越南擴充醫療量能，捐贈防疫用品、醫療設備給各地醫院。此外，在台灣申請加入CPTPP時，越總也在第一時間致函越方爭取支持。

26日的交接典禮在越台兩地連線舉行，駐胡志明市辦事處處長鍾文正、駐越南代表處經濟組組長曾顯照、立法委員邱臣遠等分別出席胡志明市、海防市、台灣場次的交接典禮現場。（編輯：陳惠珍）1101228