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默沙東口服藥及兩款疫苗 印度核准緊急使用授權

2021/12/28 20:09
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（中央社班加羅爾28日綜合外電報導）世界第2大人口國印度為因應變異株Omicron迅速擴散可能導致疫情加劇，今天宣布核准默沙東集團研發的COVID-19口服藥及另兩款疫苗的緊急使用授權（EUA）。

路透社報導，當前印度正採取措施，增加氧氣供應及強化衛生基礎設施，有關單位於此時核准前述緊急使用授權。

印度衛生部長曼達維亞（Mansukh Mandaviya）今天表示，境內13家藥廠將生產默沙東集團（Merck & Co.）研發的口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir），限制在緊急情況下使用，治療罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的成年患者。

美國食品暨藥物管理局（FDA）上週核准莫納皮拉韋的緊急使用授權，用來治療若干高風險成年病患，且臨床試驗顯示，這款口服藥可減少住院與死亡率約30%。

今年稍早，印度歐若賓多製藥（Aurobindo Pharma）、賽普拉醫藥有限公司（Cipla）、太陽製藥業（Sun Pharmaceutical）及若干藥廠與默沙東簽署非獨占自願授權協議，使莫納皮拉韋得以在印度生產及供貨。

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曼達維亞在推特（Twitter）發文說，由印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的印度版美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）疫苗Covovax，以及本土藥廠Biological E研發的Corbevax，這兩款疫苗也獲得緊急使用授權。

截至目前，印度疫苗接種行動使用的疫苗，主要是印度血清研究所在當地生產的AZ，還有巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech International）生產的不活化疫苗Covaxin。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1101228

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