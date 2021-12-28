COVID病例近6個月新高 德里發布黃色警戒

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（中央社記者林行健新德里28日專電）印度首都德里的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例最近創下近6個月新高，迫使當局發布「黃色警戒」，關閉學校、電影院，限制商業場所人數，避免群聚。

根據印度衛生部資料，德里昨天新增331例COVID-19病例，是6月9日以來的最高數字，陽性率0.68%；今天再增186例，醫治中病例累計1289例。

單就Omicron病例而言，德里今天通報165例，較昨天多出23例。

德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）下午3時宣布黃色警戒，主要措施包括每天晚上10時至次日清晨5時實施宵禁、各級學校暫停上課，電影院及健身房禁止營業，不得舉辦政治及宗教集會。

此外，德里捷運與公車搭乘人數、公司行號辦公人力以及餐廳容納人數，均限制在原定人數的5成以下，婚喪儀式出席人數不得超過20、商場依單雙號營業。

克里瓦爾向印度媒體表示，德里的Omicron病例均為輕症，且當局準備程度較第2波疫情時完善了10倍，呼籲民眾遵守防疫措施，不必驚慌。

根據德里的反應行動計畫，COVID-19警戒依陽性率、累計病例人數、醫院床位及氧氣供應等標準，分為黃色、琥珀、橘色和紅色等4級，紅色警戒代表封城。（編輯：林憬屏）1101228