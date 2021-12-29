日本估健康壽命 女75.38歲、男72.68歲雙創新高

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本每3年推算一次「健康壽命」，意即可不需看護、過著健康社會生活的年齡；日本估算2019年時的健康壽命，女性為75.38歲、男性72.68歲，都創下新高紀錄。

日本放送協會（NHK）今天報導，厚生勞動省2001年起，每3年推算一次健康壽命，方法為從全國抽選約20萬戶進行調查，並公布推算結果。

根據厚勞省推算，2019年時的健康壽命，女性為75.38歲、男性72.68歲，兩性都創下新高紀錄。與上一次調查相較，女性增加了0.59歲、男性增加0.54歲；若與2001年第一次調查相較，女性增加2.73歲、男性增加3.28歲。

若從區域來看，女性在三重縣健康壽命最長，達77.58歲；男性則是在大分縣，為73.72歲。在健康壽命最短的地區方面，女性為京都府的73.68歲，男性為岩手縣的71.39歲。

厚勞省分析，近年因腦中風等因素需要看護的高齡長者減少，長者能參加更多社會活動；今後將觀察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是否會對健康壽命造成影響。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1101229