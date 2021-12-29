越南2021年經濟成長率2.58% 續創逾30年來新低
（中央社記者陳家倫河內29日專電）越南統計總局今天表示，越南2021年的經濟成長率為2.58%，續創逾30年來新低，在COVID-19疫情影響下，與原先設定的6.5%經濟成長目標相距甚遠。
網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南統計總局（GSO）今天召開2021年經濟社會發展數據記者會。根據官方公布數據，越南第4季經濟成長率為5.22%，高於去年同期水準。
然而由於越南今年第3季的經濟萎縮超過6%，使得2021年全年的國內生產毛額（GDP）成長率下挫至2.58%。
另據世界銀行（WB）網站資料顯示，在有統計數據的年度中，越南經濟成長率最低的一年是1986年的2.789%。越南今年的經濟成長率不及當年、也低於2020年的2.91%，續創30多年來新低。
越南統計總局傳統上會在當月或當季結束前即公布經濟數據，之後再修改。
越南統計總局表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，尤其第2季許多重要經濟省市實施社交距離措施，進而影響經濟表現。不過，越南統計總局認為，要防疫又要兼顧經濟，2.58%的經濟成長率仍是「巨大成功」。
越南統計總局指出，今年全年進出口總額估計超過6680億美元，年增22.6%，其中出口成長19%、進口成長26.5%。
此外，與2020年相較，2021年消費者物價指數（CPI）平均成長1.84%，是2016年以來最低漲幅。
越南今年飽受COVID-19疫情侵擾，始於4月下旬的本土疫情讓許多省市祭出「封城」等防疫措施，當局至第4季才明顯鬆綁相關管制，並力圖重振經濟與放寬邊境管制。
越南總人口數約9800萬，迄今共有近170萬人確診、逾3萬人染疫死亡。越南官方積極推動疫苗施打，迄今約有7成人口已接種第2劑疫苗，並希望在2022年第一季結束前對成人施打加強針。（編輯：陳惠珍）1101229
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