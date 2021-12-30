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土耳其央行：繼續浮動匯率 2022通膨目標5%

2021/12/30 07:03
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（中央社記者何宏儒安卡拉29日專電）土耳其金融巿場近期劇烈波動，中央銀行今天公布2022年貨幣和匯率政策，維持通膨率5%目標不變，並強調將會繼續實施浮動匯率制度，在自由巿場條件下決定匯率。

央行今天公布2022年貨幣和匯率政策架構報告書，維持5%中期通膨目標不變，並且強調將透過貨幣政策逐步實現通膨目標。

土耳其11月通膨率為21.31%，創自2018年11月以來之最。央行在主張「高利率引發高通膨」非典型貨幣政策觀點的總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）強勢指導下，自9月起逆勢降息，累計大砍基準利率5個百分點，來到14%，導致里拉匯價崩跌，加劇物價飆漲。

調查指出，12月通膨率預期將超過30%。央行多次強調，物價上漲是暫時性因素造成，預期短期內通膨呈現波動走勢。里拉貶值使得進口商品更昂貴，也是物價上揚原因之一。

艾爾段20日宣布支撐貨幣的一系列措施，包括因匯價波動而對里拉存戶造成的損失將由國家補償，里拉應聲止貶挺升。

央行強調將會繼續推動確保物價穩定的通膨目標政策，並且將會繼續運用一周附買回利率這項主要政策工具。央行表示，「只要巿場條件合適」，將可繼續累積外匯儲備。

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里拉匯價近期劇烈波動。央行在聲明中指出，「不保證任何匯率水準，也不會以外匯買賣交易來決定匯率水準或走勢」、「會密切監視匯率變動和有關風險因素，並且繼續採行必要措施、運用適當工具」。

央行同時表示，將繼續與其他國家央行洽簽貨幣互換協議，矢言運用手邊政策工具，「以最有效率方式確保貨幣交換機制正常運作、限制宏觀金融穩定的風險」。（編輯：周永捷）1101230

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