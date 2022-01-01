印度巴基斯坦交換核設施清單 避免相互攻擊

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（中央社記者林行健新德里1日專電）印度與巴基斯坦雖然互視對方為宿敵，但雙方今天依約交換核子設施清單，避免這些設施在爆發戰爭時遭到襲擊。

印度外交部發布新聞稿，稱兩國今天依據「印巴禁止攻擊核子設施協定」，透過外交管道同步在新德里與伊斯蘭馬巴德交換核子設施清單。

這份協定是於1988年12月31日簽署，1991年1月27日生效。根據協定，印度與巴基斯坦必須在每年1月1日向對方提交核子設施清單，而雙方應避免直接、間接對這些設施進行攻擊或破壞，包括核能發電反應爐、研究用反應爐，以及鈾濃縮和同位素分離等設施。

印度外交部稱，這是兩國自簽署協定以來，第31次交換清單。

印度與巴基斯坦多年來因克什米爾等領土歸屬問題爭執不斷，迄今已發生過4次大規模戰爭以及多次邊境交火，雙方均有核子武器。

印度的核武政策是不採取第一擊，而巴基斯坦則是在無法抵擋侵略時即可動用。

另一方面，印度與巴基斯坦今天也交換囚犯及被扣漁民的名單，以利確認囚犯身分以及領事探視或遣送事宜。

目前有355名巴基斯坦籍囚犯和漁民被關押在印度，而巴基斯坦則關押了628名印度籍囚犯和漁民，且雙方均有民眾被指涉及間諜活動而被捕。（編輯：周永捷）1110101