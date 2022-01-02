法國凱旋門飄歐盟旗 極右派領袖怒嗆要拆

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（中央社巴黎1日綜合外電報導）法國極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）今天抗議，反對巴黎當局開始接任6個月歐洲聯盟輪值主席國之際、在凱旋門（Arc de Triomphe）懸掛歐盟旗幟。

路透社報導，瑪琳．雷朋在其他右翼政治人物支持下，暴怒反對歐盟旗幟飄揚在巴黎地標凱旋門上。民調數字顯示，瑪琳．雷朋將是現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）在今年春天總統大選中的主要對手。

瑪琳．雷朋發布聲明說：「凱旋門只有歐盟旗幟，沒有法國國旗，是對法國身分的真實攻擊，因為這座紀念碑是用來向法國軍事勝利致敬，也是無名戰士墓所在。」

瑪琳．雷朋指控馬克宏「親自下令」懸掛歐盟旗。親歐盟的馬克宏並未立即回應。

然而，負責歐洲事務的法國國務秘書波恩（Clement Beaune）表示，凱旋門掛歐盟旗只是暫時性，「法國國旗沒有被取代。選舉造勢並不表示你可以扯小謊、製造爭論」。

法國將於4月舉行總統大選，馬克宏尚未表態是否競選連任，但他2017年在決選中以66%得票率擊敗瑪琳．雷朋（34%）。所有民調均顯示，馬克宏若再選，看好贏得另一個5年任期。

瑪琳．雷朋表示，她將訴請最高行政法院（Council of State）移除凱旋門上的歐盟旗幟。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110102