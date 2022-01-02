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5G3/259

美5G恐干擾飛安 上路時程恐二度延後

2022/1/2 16:11
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）鑒於5G訊號有干擾重要飛航安全儀器的疑慮，美國運輸部和美國聯邦航空總署的官員已要求電信業者AT&T和威瑞森（Verizon）將5G服務推出時間再往後延，最多兩週。

法新社報導，這兩家電信業者今天表示，他們正在審視官方的這項要求。

威瑞森和AT&T去年2月取得價值數百億美元的頻段營運執照後，原訂同年12月5日開始使用3.7到3.8GHz頻段。

但因為航太巨擘空中巴士（Airbus）、波音（Boeing）提出疑慮，說5G訊號可能會干擾可以在相同頻段運用的飛機無線電高度計，威瑞森和AT&T去年11月因此將5G服務推出時間延至今年1月5日。

而在2021年最後一天，美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）和美國聯邦航空總署（FAA）署長狄克森（Steve Dickson）致函給這兩大電信業者，要求他們把日期再往後延。

這封信要求這兩家企業「繼續暫停推出商業C頻段的服務，將目前排定的1月5日部署日期再延一小段時間，不超過兩週」。C頻段是給5G使用的頻率範圍。

政府官員在信中向業者保證，5G服務將「如計畫於1月展開，只有機場附近地區例外」。

官員們說，他們的優先考量是「保障飛航安全，同時確保5G部署與飛行運作能並存」。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110102

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