非洲3國涉侵犯人權或發生政變 美切斷貿易優惠

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國今天切斷衣索比亞、馬利和幾內亞對美出口享有的免稅貿易優惠。總統拜登先前已經揚言，美國會採取行動因應衣索比亞疑似侵犯人權，以及馬利和幾內亞近期發生的政變。

路透社報導，美國貿易代表署（USTR）發布聲明表示：「鑒於衣索比亞、馬利和幾內亞3國政府行徑已觸犯非洲成長暨機會法（AGOA）條例，美國今天終止3國的非洲成長暨機會法貿易優惠計畫。」

拜登去年11月已表示，衣索比亞在泰格瑞省（Tigray）的行動涉嫌違反人權，將切斷對其的免稅貿易計畫。馬利和幾內亞則因近來的政變行動而遭鎖定。

失去對美出口免稅優勢，恐將威脅衣索比亞提供全球時尚品牌的紡織業，以及衣國成為輕工業製造中心的希望。這也將導致已因衝突、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、以及高通膨而備受衝擊的經濟蒙受更大壓力。

美國貿易代表署發布聲明說：「拜登-賀錦麗政府高度關切幾內亞和馬利2國政府的違憲變動，也關切衣索比亞政府等多方在北部日益擴大的衝突中，對國際認定之人權做出的嚴重侵犯。」

「非洲成長暨機會法」貿易條例提供撒哈拉沙漠以南非洲各國免稅對美國出口的優惠，前提是這些國家必須達到特定合格條件，例如清除對美貿易投資的壁壘、在政治多元主義作出進展等。

美國貿易代表署聲明說：「每一國都有條重新被納入這項貿易計畫的明路，美國政府將會和各國政府合作，達成此一目標。」

這3國駐華府的大使館均未回覆置評要求。

衣索比亞貿易部去年11月對華府這項宣布表達「高度遺憾」，說此舉將撤銷經濟成果，並不公平地影響、傷害婦孺。（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1110102