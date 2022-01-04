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德媒：新總理有意提升德俄關係 月底與蒲亭會談

2022/1/4 13:12
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（中央社莫斯科/柏林3日綜合外電報導）德國走聳動風格的「畫報」（Bild）報導，總理蕭茲（Olaf Scholz）有意讓德俄關係「邁入新頁」，預料將於本月底與俄羅斯總統蒲亭會面。

「畫報」今天指出，儘管三黨聯合政府裡有些成員要求對俄應更強硬，但新任總理蕭茲仍視德俄關係為外交最優先要務，盼找出兩國關係「適合的新起點」。

目前柏林官方尚未證實德俄領袖會面一事，德國駐俄大使館也沒能證實「畫報」報導。目前確定的是蕭茲的外交政策幕僚本週會與法、俄的對口進行會談。

今日俄羅斯（RT）指出，蕭茲有意緩和與俄國關係在聯合內閣裡恐有雜音，尤其是極親西方的綠黨。目前德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）、經濟部長哈柏克（Robert Habeck）為綠黨共同主席，兩人素來要求柏林應採更強硬的反俄立場。

社民黨的蕭茲去年12月8日就任總理後，同月21日首度與蒲亭通話，當時俄國尋求自身在歐洲的安全保證成為談話重點。蒲亭表示俄國的立場為希望能有法律效力的文書，以確保北大西洋公約組織（NATO）不會再進一步東擴及納入烏克蘭。

不少西方領袖已表態反對俄國前述立場，但莫斯科也表明，若得不到西方的善意，定然「對等回應」。

蕭茲去年自掌權16年的前總理梅克爾手中接下重任，就職兩天即赴巴黎與法國總統馬克宏會談，兩人都主張強化歐洲「戰略主權」。

但包括紐約時報等美國媒體認為，德國出於歷史原因，在支撐歐洲安全上更仰賴美國這顆定心丸，對任何疏遠華府的作為會更警惕，尤其在當前俄羅斯陳兵烏克蘭邊境之際，這些都會複雜化歐洲主權的意涵和實現。（譯者：陳亦偉）1110104

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