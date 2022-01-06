印度新增確診激增 通報首例Omicron死亡病例

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（中央社新德里5日綜合外電報導）印度衛生部今天指出，西部拉吉斯坦省（Rajasthan）一名患有糖尿病男子死亡，成為印度首位感染Omicron病毒株致死案例，還表示印度4天來染疫數倍增至5萬8097例。

路透社報導，印度一個多月前才驗出首起Omicron病例，衛生部今天通報Omicron病例累計達至少2135例。

「印度快報」（Indian Express）指出，這名73歲男子進行基因定序確認感染Omicron，於上月31日病逝於烏達坡（Udaipur）一家醫院。在此之前，他曾兩度篩檢呈陰性反應。

官員私下表示，印度第3波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的單日新增病例恐激增，超越去年5月創下的41萬4000例紀錄。他們也警告說，由於大多病例症狀溫和，許多民眾輕忽Omicron嚴重性且不戴口罩。

印度衛生高層官員保羅（Vinod Kumar Paul）不願預測是否會有新一波高峰，但表示即使是輕症，也可能為印度醫療系統造成壓力。

印度南部製造業重鎮坦米爾那都省（Tamil Nadu）今天宣布9日實施1天封鎖和每日宵禁，但某些產業不在此限。包括鴻海科技集團、雷諾-日產集團（Renault-Nissan）、現代汽車公司（Hyundai Motor）、開拓重工公司（Caterpillar Inc）和重機大廠Eicher Motors等都在此地設廠製造。

許多其他省分或城市都已實施宵禁和關閉學校。專家呼籲醫院做好準備因應新疫情來襲。

印度確診病例現已超過3500萬例，全球僅次於美國。印度衛生部今天通報有534人染疫病歿，累計48萬2551人不治。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110106