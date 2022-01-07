中國大使館發抨擊函 印度外交部斥：不合宜

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（中央社記者林行健新德里7日專電）中國駐印度大使館上週發函指責印度國會議員參加西藏流亡政府相關活動，印度外交部最近回嗆中方作法「不合宜」，要求中方理解民主政體的運作。

印度至少6名國會議員於上月22日在德里出席了「印度國會跨黨派西藏論壇」（APIPFT），與西藏流亡政府的議員交流。數日後，中國駐印度大使館致函相關印度議員，稱他們不應支持鼓吹西藏獨立的政治團體。

印度外交部昨天召開每週例行記者會，根據會後發布的逐字稿，有印度記者問及印方對此事件的回應。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）說，中方在信中的內容與口氣均不合宜，中方應理解印度是一個民主國家，國會議員作為人民的代表，可以根據自己的觀點與信仰參加或進行任何活動。

他說：「我們預期中方避免拿國會議員的行為作文章，讓現今雙邊關係情勢更趨複雜。」

另方面，中國陸地國界法1月1日起生效，有印度記者詢問，在印中邊界對峙的背景下，新法對印中關係有何影響？

巴格奇回應，北京上週將印度阿魯納查省（Arunachal Pradesh）部分地區更名，當時新德里已向北京表態，稱這種「荒謬的作法」不會改變阿魯納查省是印度不可分割領土的事實。

他說：「我們希望中國與其採取此類技倆，不如與我方以建設性方式共同設法解決實際控制線西部衝突點的問題。」

中國與印度均聲稱擁有阿魯納查省的主權，中國稱此為藏南地區，上週公布了這裏15個地方的「標準化」中文地名。

另有記者詢問印方對於中國在班公湖（Pangong Tso）衝突點一帶造橋的看法。巴格奇回應，這座橋是蓋在被中國「非法佔據約60年」的區域，印方從未承認中國對這片區域的聲索。

他補充，印度過去7年大幅增加了邊界基礎設施的發展，以加強地方社區的連接性以及軍事部隊的後勤支援能力，以確使邊界地區的「安全利益得到完全的保障」。（編輯：黃自強）1110107