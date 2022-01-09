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完整接種疫苗 瑞典王儲維多利亞公主2度確診

2022/1/9 06:34（1/9 08:08 更新）
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瑞典王儲維多利亞公主確診COVID-19。（圖取自維基共享資源，作者Dean Calma，CC BY 2.0）
瑞典王儲維多利亞公主確診COVID-19。（圖取自維基共享資源，作者Dean Calma，CC BY 2.0）
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（中央社斯德哥爾摩8日綜合外電報導）瑞典王室今天宣布，瑞典王儲維多利亞公主（Princess Victoria）確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前症狀輕微，並稱她已完整接種疫苗。

路透社報導，本週稍早前，維多利亞公主的雙親、瑞典國王和王后雙雙確診，由於具高度傳染力的Omicron變異株肆虐，瑞典一再通報新增確診迭創新高紀錄，瑞典正面臨不斷升溫的第4波疫情侵襲。

瑞典王室發表聲明說，現年44歲的王儲維多利亞公主先前也曾染疫，目前與家人在住所隔離。

聲明表示：「王儲維多利亞公主已完整接種疫苗，目前出現感冒症狀，除此以外精神狀況良好。已展開感染途徑調查。」

隨著境內確診人數激增，染疫住院病患也大幅攀升，讓瑞典醫療體系面臨更大壓力，但住院人數仍遠低於先前幾波疫情高峰。染疫不治目前仍維持在相對低點。（譯者：劉學源）1110109

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