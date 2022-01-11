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Omicron升溫 臉書母公司Meta延後重開辦公室時間

2022/1/11 13:20
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（中央社舊金山10日綜合外電報導）臉書母公司Meta Platforms宣布延後美國辦公室重新開放日，並要求回公司上班的員工接種COVID-19疫苗追加劑。隨著Omicron疫情升溫，許多公司延後重返辦公室計畫。

原本Meta本月31日就要重開辦公室，但Meta今天表示，選擇進辦公室上班的員工得等到3月28日。

Meta說，公司密切觀察Omicron變異株疫情發展，返回辦公室上班的員工必須提出追加劑接種證明。Meta目前要求所有進美國辦公室的員工都須接種疫苗。

花旗集團（Citigroup）上週宣布，公司會讓本月14日前仍未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的美國地區員工放無薪假，並在月底解僱。

去年12月，臉書（Facebook）、Instagram、WhatsApp的母公司Meta宣布，員工可選擇延後返回公司上班。Meta今天表示，員工可在3月14日前選擇重返辦公室上班或再次延後。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110111

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