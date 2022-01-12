捷克調整中國政策 大使挺冬奧外長反駁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林11日專電）捷克新政府計劃調整對中政策，外長利帕夫斯基在電視受訪時，公開反駁駐中國大使挺北京冬奧的言論。

捷克駐中國大使佟福德（Vladimír Tomšík）日前接受「北京日報」訪問時表示，總統齊曼（Miloš Zeman）請他全力支持北京冬奧，佟福德並親手致函祝福北京冬奧圓滿成功。

捷克新任外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）9日接受捷克電視台（Česká televize）訪問時表示，政府正打算調整對中關係，佟福德的發言違背政策，「我已經馬上打電話給他，請他不要再這樣發言」。

被問到是否要撤換大使時，利帕夫斯基沒有直接回應，但強調外交由政府負責，總統是國家元首，他無法阻止大使轉述總統的看法。

現年77歲的齊曼在歐洲政壇以親中、俄立場聞名，曾邀中國國家主席習近平訪問布拉格；相較之下，36歲的利帕夫斯基代表的政壇新生代重視自由、人權等價值，視中國為監控人民的獨裁國家，主張捷克應與民主台灣多來往。

捷克去年10月舉行大選，總理費亞拉（Petr Fiala）領導的5黨聯合政府在上月宣誓就職。

根據7日公布的施政綱領，新政府打算扭轉總統齊曼的路線，重拾前總統哈維爾（Václav Havel）以民主和人權價值為導向的外交政策，重新審視對中國和俄羅斯的關係，並與印太地區的台灣、印度、日本、韓國等民主夥伴強化關係。（編輯：陳政一）1110112