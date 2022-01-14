世界經濟論壇視訊會議17日登場 習近平將演說

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（中央社台北14日電）中國官媒新華社今早引述外交部發言人華春瑩表示，中國國家主席習近平17日將在北京出席2022年世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）視訊會議，並發表演說。

近2年的WEF年會受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響而延後或取消，但WEF也都在年初邀請習近平等各國領袖參加視訊會議。

據WEF官網資訊，本次視訊會議將聚焦於氣候變遷、疫情恢復、經濟和社會復甦和全球合作等議題。

參加會議的各國領袖及官員包括：美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪（Narendra Modi）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）等人。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也將與會。

另外，會議也將邀請世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、世界貿易組織秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）和美國氣候特使凱瑞（John Kerry）等人發表演說。

習近平2021年初也參加WEF的視訊會議，在會中呼籲各國擺脫意識形態偏見，避免「新冷戰」和「小圈子」，以及反對貿易壁壘。一番談話被視為是向當時剛上任的美國總統拜登（Joe Biden）政府喊話。

受COVID-19疫情影響，WEF去年底宣布原訂今年1月舉辦的2022年會，將延至初夏舉行，地點仍在瑞士山區度假勝地達沃斯（Davos）。2021的年會因受疫情影響，一度改至新加坡舉行，最終再取消。（編輯：沈朋達/李雅雯）1110114