印中邊界軍事談判 同意維持冬季前線穩定

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（中央社記者林行健新德里14日專電）印度與中國日前就西部邊境對峙問題舉行第14輪軍事談判。印度外交部發布聲明指出，雙方同意維護爭議邊界的安全與穩定，包括在溫度動輒降到攝氏零下10幾度的嚴寒冬天。

印度外交部在昨晚發布的新聞稿中表示，第14輪印中軍長級會議12日在東拉達克區（Eastern Ladakh）的莫爾多（Murdo）－楚舒勒（Chushul）的會面點舉行，雙方的外交與軍事部門官員出席。

新聞稿說，雙方同意遵循各自領導人提出的指導原則，儘早解決過去這14輪會議中停滯不前的爭議，以恢復拉達克區的平靜和兩國雙邊關係。

印度外交部也說，雙方同意整合過去幾輪的談判結果，有效維護西部地區前線的安全與穩定，包括在這個冬天。

新聞稿最後說，雙方也同意保持外交與軍事管道的密切聯繫與對話，儘早訂出互可接受的辦法，來解決剩下的爭議。為此，雙方同意儘快舉行下一輪的軍長會議。

2020年5月，印度和中國邊防人員互指對方違反邊境協議而在拉達克（Ladakh）發生對峙；6月，雙方士兵在加萬谷（Galwan Valley）發生流血鬥毆，緊張關係延續迄今，但雙方也開始舉行外交及軍事雙軌談判，盼能解除對峙。

截至第12輪會議，雙方已認定5個主要衝突點，並在班公湖（Pangong Tso）和戈格拉（Gogra）等地區脫離對峙態勢。

但會議從第13輪開始陷入僵局。據媒體報導，印方希望各自退兵到加萬谷衝突之前的原本駐紮位置，但中方要求維持新的現狀。

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印方指控中方言行不一，在談判的同時卻又不斷造鎮、修建基礎設施及增兵，改變邊境現狀。最近，印方指責中方在班公湖（Pangong Tso）一帶造橋，並將阿魯納查省（Arunachal Pradesh，中方稱藏南）的15個地方改名。

根據媒體報導，雙方目前在邊界地區估計各有5萬至6萬人駐軍，並部署無人機、火砲及防空飛彈系統。印度陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）日前表示已做好與中國長期對峙的準備。（編輯：周永捷）1110114