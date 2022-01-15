防止空中襲擊 聯邦快遞申請貨機加裝反飛彈系統

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，正在研議允許聯邦快遞公司（FedEx）在空中巴士（Airbus）A321-200型飛機上加裝紅外線雷射反飛彈系統的條件。

路透社報導，聯邦航空總署在文件中揭露，聯邦快遞2019年10月提出申請，希望允許使用一種能在飛機外發射紅外線雷射光能量的功能，作為對抗熱追蹤飛彈的措施。

聯邦快遞發言人拒絕立即對是否仍在尋求通過這項申請一事置評。聯邦快遞目前並未營運任何空巴321型飛機。

聯邦航空總署表示，仍在審視這項提案，將考量公眾意見。空巴並未立刻對此事置評。

航空業和多國政府數十年來一直努力防止客機遭受「可攜式防空飛彈」（MANPADS）威脅。這些飛彈中有部分利用紅外線系統，來鎖定飛機發動機。

聯邦航空總署文件指出：「聯邦快遞飛彈防禦系統將紅外線雷射能量導向來襲的飛彈，來中斷飛彈對飛機熱能的追蹤。」

在考慮批准安裝該系統前，聯邦航空總署提出條件，包括確保避免在地面上發生操作意外，包含維修保養期間。

根據美國國務院說法，1970年代迄今至少有40架民用飛機遭「可攜式防空飛彈」攻擊。

以色列阿基亞航空公司（Arkia）波音757客機2002年11月從肯亞蒙巴薩（Mombasa）機場起飛時，曾險遭2枚飛彈擊中，後來政府與業界加速推動對抗這類威脅。

此了客機以外，貨機也同樣遭到鎖定。2003年，國際快遞DHL空中巴士A300型貨機曾遭「可攜式防空飛彈」破壞，被迫緊急降落伊拉克首都巴格達（Bagdad）。

在2007年和2008年，聯邦快遞公司曾參與美國政府民用客機反飛彈科技試驗，在部分商業貨機上安裝諾斯洛普格拉曼守護者（Northrop Grumman Guardian）反飛彈系統。

英國航太系統公司（BAE Systems）曾表示，已在一架美國航空公司（American Airlines）飛機上安裝JetEye反飛彈系統。（譯者：李佩珊/核稿：陳正健）1110115