更多編輯台推薦新聞：
東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命
國際

東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃機疫情升溫 陳時中：落地採檢擴大至短程航班
首頁 / 國際
北韓再射彈
新聞專題
北韓再射彈6/78

日本防衛省：北韓發射疑似彈道飛彈飛行物體

2022/1/17 09:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京17日專電）日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省今天上午8時59分（台灣時間上午7時59分）表示，北韓方才發射了疑似彈道飛彈的飛行物體，正在蒐集相關資訊以了解日本是否會受到影響。

另外，日本海上保安廳今天上午8時54分表示，北韓方才發射了疑似是彈道飛彈的飛行物體。上午9時3分，海上保安廳表示，推論疑似是彈道飛彈的飛行物體已落下。海上保安廳呼籲航行中的船舶提高警覺。

為因應北韓發射疑似是彈道飛彈的飛行物體，日本政府在首相官邸（行政中心）危機管理中心所設置的官邸對策室召開由相關省廳（部會）主管組成的緊急小組，蒐集相關資訊。

這是今年北韓第4次發射飛行體。本月14日北韓從西北部平安北道的義州附近朝日本海發射了2枚疑似是短距離彈道飛彈的飛行體。翌日，北韓國營媒體聲稱14日使用火車當作發射載具，進行飛彈訓練。

本月5日與11日，北韓從北部慈江道分別發射疑似是彈道飛彈的飛行體各一枚，並且在翌日聲稱試射了極音速飛彈。（編輯：林憬屏）1110117

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀