日本防衛省：北韓發射疑似彈道飛彈飛行物體

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省今天上午8時59分（台灣時間上午7時59分）表示，北韓方才發射了疑似彈道飛彈的飛行物體，正在蒐集相關資訊以了解日本是否會受到影響。

另外，日本海上保安廳今天上午8時54分表示，北韓方才發射了疑似是彈道飛彈的飛行物體。上午9時3分，海上保安廳表示，推論疑似是彈道飛彈的飛行物體已落下。海上保安廳呼籲航行中的船舶提高警覺。

為因應北韓發射疑似是彈道飛彈的飛行物體，日本政府在首相官邸（行政中心）危機管理中心所設置的官邸對策室召開由相關省廳（部會）主管組成的緊急小組，蒐集相關資訊。

這是今年北韓第4次發射飛行體。本月14日北韓從西北部平安北道的義州附近朝日本海發射了2枚疑似是短距離彈道飛彈的飛行體。翌日，北韓國營媒體聲稱14日使用火車當作發射載具，進行飛彈訓練。

本月5日與11日，北韓從北部慈江道分別發射疑似是彈道飛彈的飛行體各一枚，並且在翌日聲稱試射了極音速飛彈。（編輯：林憬屏）1110117