疫情擴大 北海道札幌雪祭擬取消

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日本北海道札幌市原訂2月初舉辦札幌雪祭（冰雪節），但受到COVID-19疫情影響，主辦單位打算取消。圖為109年2月9日札幌雪祭活動的主會場大通公園。中央社記者楊明珠札幌攝 111年1月18日

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（中央社記者楊明珠東京18日專電）日本北海道札幌市原訂下個月舉辦札幌雪祭（冰雪節），但受到COVID-19疫情急速擴大的影響，主辦單位打算取消在大通公園製作雪雕的計畫，明天將正式做出決定。

日本放送協會（NHK）報導，札幌雪祭去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，今年原訂下個月5至8日在札幌大通公園舉辦，規模比往年縮小，但由於再度受到疫情急速擴大的影響，主辦單位打算取消實體活動，改採以線上播放方式介紹設在其他場地的雪雕。主辦單位最快明天做出決定。

札幌雪祭往年舉辦時能吸引約200萬人前來觀賞，是札幌冬季最大型的活動。

札幌市長秋元克廣上週向主辦單位表示，受到疫情擴大的影響，盼主辦單位改採無觀眾的線上方式舉辦。

札幌雪祭原本預定2月初在大通公園舉行，本月11日相關單位已陸續將雪運到大通公園，著手進行雪雕作業。

有札幌市民對媒體表示，取消在大通公園舉辦雪祭是不得已的事，想到許多人已付出心血籌備，覺得很遺憾。另有札幌市民表示，確診病例增加，若考慮到安全性，取消活動較能令人安心。（編輯：周永捷）1110118