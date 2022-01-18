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日相：考慮東京等13都縣提升防疫層級

2022/1/18 19:46
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（中央社記者楊明珠東京18日專電）日本境內COVID-19疫情升溫，日本首相岸田文雄今晚表示，考慮讓東京、千葉縣等13都縣適用「防止蔓延等重點措施」，提升防疫層級。明天諮詢專家後將正式做出決定。

隨著Omicron變種病毒株等入侵日本，日本境內COVID- 19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速擴大，今天新增確診病例首度逾3萬例，創新高。

岸田今晚在首相官邸（行政中心）對媒體表示，考慮將東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、群馬縣、新潟縣、愛知縣、岐阜縣、三重縣、香川縣、熊本縣、宮崎縣、長崎縣等共13都縣列為依據因應COVID-19的特別措施法的「防止蔓延等重點措施」適用地區。

岸田今天傍晚召開相關閣僚會議後訂出這個方針，明天諮詢專家後，將正式做出決定。實施這項措施的期間是自1月21日起至2月13日為止。

岸田對媒體表示，決定防疫對策必須迅速、果斷，有必要抑制確診病例的增加。

1月9日起已經實施防止蔓延等重點措施的是廣島縣、山口縣、沖繩縣等3縣，實施期間至1月底為止。

日本全國共有47都道府縣，如果明天政府正式決定東京等13都府縣適用防止蔓延等重點措施，加上已適用的3縣，適用對象將擴增為16都府縣。（編輯：韋樞）1110118

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